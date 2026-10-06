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Ters yönde ilerleyen sürücü görüntüler yayınlanınca yakalanıp 91 bin lira ceza aldı

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Ters yönde ilerleyen sürücü görüntüler yayınlanınca yakalanıp 91 bin lira ceza aldı
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Üsküdar D-100 Karayolu'nda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü, görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından yakalandı. Sürücüye 91 bin lira ceza kesilirken ehliyetine 60 gün el konuldu, araç 60 gün trafikten men edildi.

ÜSKÜDAR D-100 Karayolu'nda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü, görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından yakalandı. Hem kendi hayatını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 91 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç trafikten 60 gün boyunca men edildi.

Olay 4 Ekim pazar günü saat 03.30 sıralarında Koşuyolu Mahallesi D-100 Karayolu Avrasya Tüneli mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 GRD 525 plakalı otomobilin ters yönde ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TERS YÖNDE İLERLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, otomobilin hızla ters yönde ilerlediği anlar görülüyor. Görüntüyü çekenler ise "Hızla ilerliyor ters yönde gidiyor" diyerek tepkilerini dile getiriyor. Görüntülerde Avrasya Tüneli istikametinde bir şehirlerarası otobüs ve bir aracın da ilerlediği anlar da yer alıyor.

91 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmalarında sürücünün M.E.G. (22) olduğu belirlendi. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen ekipler sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin otoyollarda araçlarını ters istikamette sürmesi' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden 91 lira para cezası kesti.M.E.G.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün boyunca trafikten men edildi.

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

M.E.G. hakkında 'Kara, Deniz, Hava veya Demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' maddesinden adli işlem başlatıldı. Sürücü Kadıköy Acıbadem Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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