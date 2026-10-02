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Terörsüz Türkiye hedefi Akdeniz Üniversitesi panelinde eğitim boyutuyla ele alındı

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Terörsüz Türkiye hedefi Akdeniz Üniversitesi panelinde eğitim boyutuyla ele alındı
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YÖK tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen panelde, "Terörsüz Türkiye" hedefi eğitim ve kültür boyutlarıyla değerlendirildi. Panele çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Akdeniz Üniversitesinde "Eğitim ve Kültür Boyutuyla Terörsüz Türkiye" paneli gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecinin bilimsel ve akademik birikimle ele alınması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen panelde, terörsüz Türkiye hedefi, eğitim ve kültür boyutları değerlendirildi.

Programın moderatörlüğünü üstlenen İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çınar, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesinin yalnızca askeri ve güvenlik tedbirleriyle sınırlı bir süreç olmadığını belirtti.

Güvenliğin ve huzurun kalıcılığı için güçlü eğitim altyapısı, zengin ve kültürel mirasın ihya edilmesi ile toplumsal aidiyet duygusunun pekiştirilmesi gerektiğini aktaran Çınar, "Terörsüz Türkiye' vizyonunun sürdürülebilir kılınmasında eğitim, genç nesillerimizin milli ve evrensel değerlerle donatılmasını, istismar alanlarının tamamen ortadan kaldırılmasını ve fırsat eşitliğinin her coğrafyamıza ulaştırılmasını temsil eder." ifadesini kullandı.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeref Göküş da "Milli Birlik ve Beraberliğin Sağlanmasında Eğitimin Rolü" başlıklı sunumunda, eğitim kurumlarının toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesindeki rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Doç. Dr. Mehmet Şahin ise "Ortak Gönül Mirasımız Edebiyatımız ve Terörsüz Türkiye" başlıklı sunumunda, ortak kültürel ve edebi mirasın toplumsal birlikteliğe katkısı ile "Terörsüz Türkiye" hedefinin kültür boyutunu ele aldı.

Panele, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA
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