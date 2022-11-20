Operasyon sonrası herkes, MSB'nin 5 gün önce yaptığı intikam paylaşımını konuşuyor

Dün gece TSK tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri Pençe-Kılıç Harekatı ile yerle bir edildi. Operasyon sonrasında İstiklal'de 6 canımızı kaybettiğimiz bombalı saldırıyla ilgili MSB tarafından 5 gün önce yapılan intikam paylaşımı gündem oldu. Paylaşımda saldırıda yaşamını yitiren kişilerin fotoğrafları ve "Teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek!" ifadeleri yer almıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi. Harekatla, geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırının intikamı alındı.

"AMAÇ, TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK"

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

AKILLARA İNTİKAM PAYLAŞIMI GELDİ

Gece gerçekleştiren operasyon sonrasında akıllara MSB tarafından İstiklal Caddesi saldırısı sonrası yapılan intikam paylaşımı geldi. 5 gün önce yapılan söz konusu paylaşımda İstiklal'de can veren 6 vatandaşımızın fotoğrafları ile "İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek! Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." notu yer almıştı. Harekat haberiyle birlikte MSB'nin paylaşımı da kısa sürede yeniden gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu paylaşımın altına "Ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin" şeklinde yorumlar yaptı.

"İSTİKLAL İÇİN HESAP ZAMANI"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da harekatla ilgili yaptığı paylaşımda "İstiklal için hesap zamanı" ifadelerini kullandı.