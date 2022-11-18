Terörist Albashır'a, patlama sonrasında kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atmış

İSTİKLAL Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'a, şüpheli Ammar Jakras'ın, patlama sonrasında kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı attığı öğrenildi. Diğer şüpheli Mahmud H. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmasında, "Bombayı patlatan kadının eve gelen kadın olduğunun farkında bile değildim. Ammar ve Bakar telefonda birbirlerine bir şey gösterdi. 10 dakika geçti Zekariya'nın küfürlerini duydum "Siz kimi eve getirdiniz? Ben polisi arayacağım telefonu getirin" dedi. Ardından polisler geldi" şeklinde konuştu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şüpheli Zekariya M.Ş. dosya kapsamında yakalanan başka bir şüpheli ile telefon üzerinden irtibat kurduğu, şüpheli Ammar'ın, Ahlam Albashır ile birlikte hareket eden Bilal Hasan'ı arabayla Edirne'ye götürdüğü vurgulandı. Tutuklama gerekçesi, Ammar Jarkas'ın patlamaya ilişkin Whatsapp yazışmaları ve Albashır'ın olay sonrası kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atması olarak belirtildi. Mahmud H.'nin ise olaya ilişkin Whatsapp yazışmalarının tespit edilmesi gerekçe olarak gösterildi. Son olarak hakimlik, şüphelilere isnat edilen suçun üst sınırına göre, kaçmaları, delilleri karartma şüphelerinin bulunması ile suçun ağırlığı ve önemi dikkate alarak şüphelilerin tutuklanmalarına karar verdi.