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Terör örgütüne 7 ilde ağır darbe! 28 mağara imha edildi, 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi

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Teröristlerin kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-47" operasyonlarında, 28 barınma alanı imha edilirken çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyona ilişkin detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bölücü terör örgütüne karşı 7 ilde 'Kahramanlar-47' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 7 İLDE AĞIR DARBE

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle; "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-47" operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi.

Terör örgütüne 7 ilde ağır darbe! 28 mağara imha edildi, 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN OPERASYONLAR DÜZENLİYORUZ"

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden Terör Örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Milletimizin Duası Bizimle!

MÜHİMMAT LİSTESİ DE PAYLAŞILDI

Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır'da (Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında) 131 tim, 1174 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile J-SİHA- ATAK helikopterlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen "Kahramanlar-47 operasyonlarında;

  • Patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 159 kg patlayıcı madde,
  • 5 adet RPG-7 roketatar,
  • 8 adet el bombası,
  • EYP düzenekleri,
  • Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,
  • 3 adet AK-47 Piyade Tüfeği,
  • Av Tüfeği,
  • 12 adet piyade tüfeği şarjörü,
  • 267 adet mühimmat,
  • 9 adet elektronik devre kartı,
  • 30 adet el telsizi,
  • Optik cihaz,
  • El dürbünü,
  • 4 adet akü,
  • 25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütüne 7 ilde ağır darbe! 28 mağara imha edildi, 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi

"ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Terör örgütüne 7 ilde ağır darbe! 28 mağara imha edildi, 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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