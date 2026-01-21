Haberler

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına Elazığ'daki üniversitelilerden tepki

Elazığ'da üniversite öğrencileri, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şehit Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt bahçesinde bir araya gelerek Türk bayrağı açtı, meşale yaktı ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Eren, "Şanlı Türk bayrağımıza yapılan çirkin saldırının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Şehit Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerimiz bir bayrak programı gerçekleştirdi. Bu anlamlı programdan dolayı öğrencilerimizi kutluyorum. Bu vatan kolay kurulmadı, şehitlerimizin kanıyla kuruldu." diye konuştu.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Eren, "Atalarımızdan emanet aldığımız bu vatanı, gençlerimizin bugün sergilediği birlik ve beraberlik ruhuyla daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Sibel Turhan da sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

