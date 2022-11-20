Gaziantep'in Karkamış ilçesine PKK'lı teröristler 4 roket attı

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roket saldırısının ardından bir haber de Gaziantep'ten geldi. Karkamış ilçesine teröristler tarafından 4 roket atıldı. Roketler boş alana isabet etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı başlattı. Operasyonda YPG/ Pkk'ya ait 89 hedef imha edilirken, terör örgütü de saldırıya geçti.

ÖNCÜPINAR'A ROKETATARLI SALDIRI

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye tarafından YPG/ Pkk'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Polis özel harekat yerleşkesine gerçekleştirilen çok namlulu roketatar saldırısında 1 asker ile 7 özel harekat polisi yaralandı.

KARKAMIŞ'A 4 ROKET DÜŞTÜ

Öncüpınar'ın ardından bir haber de Gaziantep'ten geldi. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/ Pkk mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cereblusa atılan havan topları herhangi bir zaiyata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan vebeladan korusun" açıklamasında bulundu.