Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

SÖZDE SAHA SORUMLUSUYDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/ Ypg üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

230 KM MESAFEDEKİ DEYRİZOR'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.