Terör örgütü PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

Terör örgütü PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
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Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adasına gitti. Heyette Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol bulunuyor.

Dem Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, partinin İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol Sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adasına doğru yola çıktı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Elma:

Dört gözle bu işin. sonunu bekliyoruz Gözle görükür somut bir şekilde şeffaf bir şekilde

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