Terör örgütü PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

Dem Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, partinin İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol Sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adasına doğru yola çıktı" ifadelerine yer verildi.

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