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Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası terör örgütü PKK açıklama yaptı. Çağrıya uyacaklarını belirten terör örgütü PKK, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" dedi.

Pkk lideri Abdullah Öcalan, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi yönünde çağrıda bulundu. Açıklamasında tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten Öcalan, Pkk'nın kongre toplayarak devlet ve toplumla uyum içinde yeni bir sürece adım atması gerektiğini ifade etti. Bu çağrının ardından terör örgütü PKK yaptığı açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini belirterek, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını belirtti.

"ÇAĞRININ İÇERİĞİNE OLDUĞU GİBİ KATILIYORUZ"

Açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

Terör örgütünün açıklaması şöyle:

"Parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için Öcalan'ıın bizzat yönetmesi gerekir.

Abdullah Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz.

'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' ile yeni bir adım atıyor ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm ezilenler için yeni bir mücadele süreci başlatıyor."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısına ek olarak gönderdiği "Bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz, pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" notu da okundu.

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıDimitri:

çok anneler ağladı çok şehit verdik artık analar anlamasın şehitlerimiz olmasın iyi oldu bu şekil

Yorum Beğen253
Yorum Beğenme86
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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Ben inanmıyorum yine birşeyler yapacaklar onların yerine pyd filan üstlencek pkk onlar yaptı dicek bozacının şahidi şıracı olacak hepsi silah bırakmalı sadece pkk değil bir pkk mı var terör örgütü olarak

Yorum Beğen191
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıXYZ.:

Ayy ne duygusal bir an. Akp oncesinde sıfır terör varken gelip oy devsirmek icin ortaligi karistirdiniz, her gun bu yolda yeni bir dizaynda bulunuyorsunuz. Yuzde elli bu oyunlari hala yiyor mu acaba?

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme120
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Haber YorumlarıZeki Sahin:

artık barış gelmeli,bası partimler barış geldi diye üzülebilir ama,ülkemiz için barış yeni bir ülke demek,bahçeliye tşklerr

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıRevolver:

hâlâ ne taviz veridiği açıklanmadı demliler de ypg liler de sıra tc de diyor.. madem taviz verilmeyecek neyin sırası bu?

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Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

hadi pyd hadi ypg sizlerde aynen

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Haber YorumlarıRevolver:

biz bu filmi daha önce seyrettik.. aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek akıl tutulması...

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Haber YorumlarıBurak:

çok yara aldı bu teröristler son zamanlarda. şimdi bu duraklayip güç toplayıp tekrar gelecekler bence. teröristle anlaşma olmazzzzzzz

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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Pyd ve Ypg de aynı açıklamayı yapsın hadi bekliyoruz bu haber.com ne güzel ajans

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Haber YorumlarıVEFA:

Postu deldirmeyin yeter, gerisi hikaye!.. Pandemi, savaş, deprem derken, bunları da gördük!.. Elhamdülillah!

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme9
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