Terme Kent Konseyi'nde başkanlık yarışı 30 Eylül'de ikinci tura kaldı

Terme Kent Konseyi'nde başkanlık yarışı 30 Eylül'de ikinci tura kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Terme Kent Konseyi başkanlık seçiminin ilk turunda Dilek Aydın 67, Merih Kargı 49 oy aldı; 117 delegenin oy kullandığı turda bir oy geçersiz sayıldı. Üçte iki çoğunluk sağlanamayınca ikinci tur 30 Eylül Çarşamba günü yapılacak.
Terme Kent Konseyi 2. Dönem Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Dilek Aydın ile Merih Kargı'nın yarıştığı başkanlık seçiminin ikinci turunun 30 Eylül'de yapılmasına karar verildi.
Terme Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, divan kurulunun belirlenmesinin ardından başkanlık seçimine geçildi.
Kent Konseyi'nde kayıtlı 130 delegeden 117'sinin oy kullandığı ilk turda Aydın 67, Kargı 49 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.
İlk turda kullanılan oyların çoğunluğunu Aydın almasına karşın, Kent Konseyi Yönetmeliği'nin 11/A maddesinde başkanın ilk turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla seçilmesinin öngörülmesi nedeniyle seçim sonuçlanmadı.
Oy sayımının ardından Kargı, söz konusu hükme dayanarak seçimin ikinci tura bırakılmasını talep etti.
İtirazı değerlendiren divan kurulu, başkanlık seçiminin ikinci turunun 30 Eylül Çarşamba günü yapılmasına karar verdi.
Genel kurula Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, MHP Terme İlçe Başkanı Ercan Kaya ve Kent Konseyi delegeleri katıldı.
Terme Kent Konseyi'nin 2024'teki başkanlık seçiminde de Aydın ile Kargı yarışmış, seçimi Aydın kazanmıştı.