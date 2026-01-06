Haberler

Lise öğrencileri tarihi yerleri gezdi, Palandöken'de kızak keyfi yaptı

Samsun Terme Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erzurum'daki tarihi yerleri gezerek milli mücadele tarihini öğrendi. Ayrıca Palandöken Kayak Merkezi'nde eğlenceli anlar yaşadılar.

SAMSUN Terme Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, başta kongre binası olmak üzere Erzurum'un tarihi yerlerini gezdi. Öğrenciler, gondol liftle dolaştıkları Palandöken Kayak Merkezi'nde karın ve kızağın keyfini çıkardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle yola çıkan Terme Lisesi'nde görev yapan 6 öğretmen ile 20 öğrenci, karlar altındaki Erzurum'da ilk olarak 23 Temmuz 1919'da Atatürk başkanlığında yapılan kongreye ev sahipliği yapan binayı gezdi. Erzurum'dan rehberler yardımıyla kongre ve alınan kararlarla ilgili bilgi alan öğrenciler, Lalapaşa Camii ile Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi'ni ziyaret etti. Tarihi saat kulesine çıkan öğrenciler, yaklaşık 30 metre yükseklikten karlar altındaki Erzurum'u izledi. Oltu taşı ürünlerin satıldığı Bedesten Çarşısı'nı da gezen öğrencilerin son durağı Palandöken Kayak Merkezi oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş. tarafından gondol liftle kayak merkezi gezdirilen öğrenciler, Erzurum Valiliği tarafından temin edilen kızaklara binerek eğlendi. Düşe kalka kayak yapan öğrenciler, tarih ve eğlence dolu bir geziye katılmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

'GENÇLERİMİZİN ECDADINI TANIMASI İÇİN ERZURUM'DAYIZ'

Terme Fen Lisesi öğretmenlerinden Çakır Ahmet Bilgin, tarihi toprakları görmeleri için öğrencileri bu geziyi düzenlediklerini söyledi. Bilgin, "Milli Mücadele yıllarını da biliyoruz, Birinci Dünya Savaşı'nda çekilen zorlukları da biliyoruz. Biz o duyguyu ne kadar hissedebiliyoruz bilmiyorum ama gençlerimizin de aynı duyguyu yaşaması ve ecdadını tanıması için Erzurum'dayız" dedi.

