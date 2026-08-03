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101. Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Serhat Elvan

101. Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Serhat Elvan
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Samsun'un Terme ilçesinde 101. Geleneksel Oğuzlu Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde 101. Geleneksel Oğuzlu Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi.

Terme Oğuzlu-Hasan Gemici Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona Terme'nin yanı sıra çevre illerden gelen 220 pehlivan katıldı. Güreşleri çok sayıda vatandaş takip etti. Program İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından yöresel halk oyunları ve Kur'an tilaveti ile başladı.

Programa Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Kaymakamı Can Atak, Oğuzlu Yağlı Güreşleri 101. Yıl Ağası Çetin Öztürk ile protokol üyeleri katıldı.

Başkan Kul, yaptığı konuşmada, Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nin Terme'nin önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirterek, ata sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Geçen yıl hizmete açılan ve 1952 Helsinki Olimpiyatları Güreş Şampiyonu Termeli Hasan Gemici'nin adını taşıyan Oğuzlu-Hasan Gemici Spor Kompleksi'nin bu köklü geleneğe yakışır şekilde inşa edildiğini ifade eden Kul, tesisin yağlı güreş kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Güreşlere Tozkoparan branşında katılan Tuğra Türe, güreş sporuna kuzeni sayesinde başladığını kaydederek sporculara başarılar diledi.

Teşvik İki boyu olarak güreşlere katılan Mehmet Emin Şanlı da birinciliği hedeflediğini belirterek ata sporunu yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Oğuzlu Yağlı Güreşleri 101. Yıl Ağası Çetin Öztürk de ata sporunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek organizasyona katkı sunan kurumlara, görevlilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Farklı boylarda yapılan müsabakaların ardından başpehlivanlık finalinde Serhat Elvan ile Bekir Eryücel karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Serhat Elvan, 101. Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren pehlivanlara madalya ve ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA
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