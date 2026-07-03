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Terme'de Halk Oyunları Şenliği başladı

Terme'de Halk Oyunları Şenliği başladı
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Samsun'un Terme ilçesinde Yaz Festivali kapsamında düzenlenen Halk Oyunları Şenliği, üç gün sürecek etkinliklerle başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 14 ekip ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı şenlikte, kortej yürüyüşü ve gösteriler yapıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde Yaz Festivali kapsamında Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Üç gün sürecek şenliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 14 halk oyunları ekibinde yaklaşık 200 kişi katılıyor.

Festivalin ilk gününde, Terme Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda katılımcı ekipler için hediye takdim programı düzenlendi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, buradaki konuşmasında, halk oyunlarının kültürel mirasın yaşatılmasında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Halk oyunlarının geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurduğunu vurgulayan Kul, "Rengarenk kıyafetleriyle ekiplerimizi bir arada görmek bizleri gururlandırıyor. Sahnelenecek her oyun ait olduğu yörenin kültürünü, yaşamını, duygularını ve tarihini yansıtan ayrı bir hikaye taşıyor. Bu şenlik sayesinde yalnızca gösteriler izlemiyor, aynı zamanda geçmişten gelen gelenek ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu da yerine getiriyoruz." dedi.

Programının ardından Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda halk oyunları ekipleri gösteri sahneledi.

Gösterilerin ardından ekipler, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan başlayarak Ünye Caddesi boyunca kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Halk Oyunları Şenliği, üç gün boyunca çeşitli gösteri ve etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
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