Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçını 24 Temmuz Cuma günü Raiffeisen Arena'da AC Monza ile oynayacak. Aslan, ikinci hazırlık karşılaşmasında 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia FC ile Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.

SON MAÇ VILLARREAL'E KARŞI

Galatasaray, üçüncü maçta ise geride kalan sezonu İspanya'da 3. tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Villarreal CF ile RAMS Park’ta 8 Ağustos Cumartesi günü saat mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, diğer hazırlık müsabakalarıyla ilgili duyuruların ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın belirlenen programının TSİ şu şekilde:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi:

21.00 Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi:

21.00 Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)