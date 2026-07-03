Haberler

Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var

Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var Haber Videosunu İzle
Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray hazırlık maçları kapsamında AC Monza ve Venezia FC ile Avusturya'da, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Villarreal ile de İstanbul'da karşılaşacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. 

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçını 24 Temmuz Cuma günü Raiffeisen Arena'da AC Monza ile oynayacak. Aslan, ikinci hazırlık karşılaşmasında 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia FC ile Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.

SON MAÇ VILLARREAL'E KARŞI 

Galatasaray, üçüncü maçta ise geride kalan sezonu İspanya'da 3. tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Villarreal CF ile RAMS Park’ta 8 Ağustos Cumartesi günü saat mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, diğer hazırlık müsabakalarıyla ilgili duyuruların ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın belirlenen programının TSİ şu şekilde:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi:

21.00 Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi:

21.00 Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Üst düzey isimler tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı

İstanbul'dan Irak'a gidiyordu! Tam bir can pazarı yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba

Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonu kendisi için yaptığı yorum bomba
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı

Tüm ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur sonuçlandı! Efsane isim Recep Kara'dan veda

Kırkpınar'da tarihi anlar! Yılların efsane pehlivanı güreşi bıraktı
Komedyen Deniz Göktaş'ın babası, polis memurunun şehit edildiği olaylara karışmış

Deniz Göktaş'ın babası bir polisin şehit edildiği olaylara karışmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım

Ganalı şamandan bir olay kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar