Dev havayolu şirketi iflas etti

Küresel havacılık sektöründe 2026 yılının ilk yarısından itibaren baş gösteren derin finansal daralma, bölgesel ve butik taşımacılık yapan şirketleri birer birer iflasa sürüklüyor.

Son olarak İsviçre'nin Sion kenti merkezli hizmet veren lüks charter havayolu şirketi Air Mountain, içine düştüğü mali krizi aşamayarak resmen kepenk indirdi.

LİSANS İPTAL EDİLDİ, ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

Sion Mahkemesi tarafından haziran ayı başında havayolu hakkında verilen iflas kararına karşı şirket yönetiminin yaptığı yasal itirazlar yargı tarafından reddedildi. Bu gelişmenin ardından İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesi (BAZL), 10 Haziran itibarıyla Air Mountain’ın uçuş işletme ruhsatını (AOC) tamamen iptal ettiğini duyurdu. Lisansın iptal edilmesiyle birlikte, şirketin filosunda görev yapan iki adet Beechcraft King Air B200 tipi uçağa alacaklılar tarafından el konuldu.

"BAKIM GECİKMELERİ KAYAK SEZONUNU VURDU, UÇUŞLAR İPTAL OLDU"

Yaşanan çöküşün perde arkasına dair yerel yayın organı RTS'ye açıklamalarda bulunan Air Mountain Direktörü Raphaël Délèze, teknik tedarik zincirindeki aksamalara dikkat çekti. Uçakların bakım süreçlerinde yaşanan parça ve tedarik gecikmelerinin nakit akışını sağlayan kış kayak sezonunu kaçırmalarına neden olduğunu doğrulayan Délèze, bu durumun acil nakit ihtiyacını engellediğini belirtti. Şirket, krizin büyümesiyle birlikte yaz dönemi için planladığı 30'dan fazla uçuşu da gerçekleştiremeyerek iptal etmek zorunda kaldı.

SEKTÖRDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Havacılık analizleri ve uzmanlar, Air Mountain'ın iflasının tekil bir kriz olmadığını, 2026 yılında sektör genelinde büyük bir yaprak dökümü yaşandığını vurguluyor. Yılın ilk yarısında ABD'nin dev ucuz havayolu şirketi Spirit Airlines artan yakıt maliyetleri nedeniyle operasyonlarını durdurmak zorunda kalırken, Slovenya merkezli AlpAvia ve İsveçli H-Bird gibi bölgesel şirketler de lisanslarını kaybederek havacılık pazarından çekildi. Uzmanlar, tırmanan operasyonel bütçelerin küçük ölçekli charter firmaları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com