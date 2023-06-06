Sağanak yağış sonrası Terme Çayı taştı

Sel suları pazar yerini 2 metre havaya kaldırdı

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde çayın taşması sonucunda birçok iş yeri ve tarım arazi sular altında kaldı. İlçe merkezinde bulunan ve selden etkilenen pazar yerinin zemini ise yaklaşık 2 metre havaya kalktı.

Sağanağın vurduğu Terme'de ilçe merkezinden geçen Terme Çayı taştı. Çayın etrafında bulunan bir istinat duvarı çöktü. İlçedeki bazı sokaklar göle döndü. Sel sularının etkilediği 2 bin metrekarelik bir pazar yeri ise yaklaşık 2 metre havaya kalktı. Özellikle Saraköy Mahallesi'nde yoğunlukla fındık ve çeltik üretimin yapıldığı birçok tarım arazi sular altında kaldı. Vatandaşlar dün geceden itibaren yoğun yağmur yağışının olduğunu, çayın hayatlarında ilk defa 2 metre havaya kalkan bir inşaat temeli gördüğünü söyledi.

"Terme Çayı'nın ıslahı çok önemli"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Dün gece saat 22.00'den itibaren devam eden yağmur bu saatler itibarıyla durdu. Bölgemizi etkileyen yağmur sebebiyle Salıpazarı bölgesine metrekarede 250 metreküp yağmur düştü. Terme ilçe merkezine 154 metreküp yağmur düştü. Terme Çayı'nın seviyesinin çok yükselmesi sebebiyle taşkınlar rögar suyu marifetiyle kotu düşük olan Saray Caddesi, Ünye Caddesi, Kocaman Caddesi, Atatürk Caddesi, Sanayi Bulvarı ve Pazar Alçağı bölgelerini etkiledi. Biz de dün akşamdan beridir tüm ekiplerimizle beraber SASKİ, AFAD ile beraber, vidanjör ve tüm ekiplerle beraber teyakkuz halindeyiz. Can kaybının olmaması bizler için sevindirici. Su baskınından dolayı mağduriyetler oluştu. Çünkü kotu düşük seviyelerde su esnafımızın iş yerlerine girdi. Gece biz de onlarla ve vidanjörlerle beraber çalıştık. Şu an itibarıyla ırmağın su seviyesi yavaş yavaş düşüyor. Bugün bir kez daha Terme Çayı'nın ıslah çalışmasının bölgemiz için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Biraz önce DSİ Genel Müdürümüz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan hanımefendi, Milletvekilimiz Ersan Aksu, eski bakanımız Mehmet Muş ve Valimiz Terme'ye gelerek bölgeyi ziyaret ettiler. Tüm çalışmalar yürütülüyor. İnşallah Terme'de tekrar böyle bir durum yaşanmaz" dedi.