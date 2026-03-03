Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi'nden Deprem Haftası'nda Farkındalık Eğitimleri

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Arama Kurtarma ekibi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek, afet bilinci eğitimleri verdi. Eğitimlerde deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı anlatıldı.

Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek afet bilinci eğitimleri gerçekleştirdi. Her yaş grubuna uygun hazırlanan programlarda, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak aktarıldı.

Çağfen, Anaçağ ve Çağdaş Okulları'nda eğitim

TAK ekibi, Çağfen, Anaçağ ve Çağdaş Okulları'nda farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler düzenledi. Minik öğrencilere temel güvenli davranış biçimleri ve "çök-kapan-tutun" uygulaması anlatılırken, daha büyük yaş gruplarına afet çantası hazırlama, toplanma alanlarının önemi ve ilk yardım konularında bilgi verildi. Eğitimlerde uygulamalı anlatımlar ve soru-cevap bölümleriyle öğrencilerin aktif katılımı sağlandı.

Sahadaki tecrübe eğitimlere yansıtıldı

Sahada edindiği tecrübeyi eğitimlere yansıtan TAK ekibi, geçmişte meydana gelen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılarak aktif görev aldı. Afet bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarla birçok vatandaşa ulaştıkları belirtilen ekip, yangınlarda da görev üstlenerek koordineli müdahale süreçlerinde yer aldı. Ekip üyeleri, afet anlarında hızlı ve bilinçli müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kan bağışıyla toplumsal dayanışma

Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarını da sürdüren ekip, kan bağışında bulunarak toplumsal dayanışmaya destek verdi. TAK ekibi, yalnızca afet anlarında değil, toplum yararına gerçekleştirilen her çalışmada yer almaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA