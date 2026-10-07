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Tennessee'de iki doz ölümcül ilaç verilen idam mahkumunun bilinci yerine geldi

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ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumuna iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infaz gerçekleştirilemedi. Hastanede bilinci yerine gelen mahkumun, birden fazla doza rağmen hayatta kalan ilk kişi olduğu düşünülüyor; Vali inceleme başlattı, eyalette infazlar durduruldu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'a iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleştirilememesinin ardından hastaneye kaldırılan Pike'ın bilincini geri kazandığı bildirildi.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, avukatları Pike'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Avukatları, iki doz ölümcül ilaç verilen ancak kalbi durmayan 50 yaşındaki Pike'ın hastanede tedavisinin sürdüğünü, bilincinin yerine geldiğini ve konuşabildiğini aktardı.

Birden fazla ölümcül dozda ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan ilk kişi olduğu düşünülen Pike'ın yeniden infaz edilip edilmeyeceğinin sağlık durumuna bağlı olarak belirleneceği ifade ediliyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, neden idam cezasına çarptırıldığını "makul şekilde kavrayamayan" kişilerin infaz edilmesini yasaklıyor.

Başarısız infaz olayı

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

Pike'ın avukatları, 2 Ekim'de yaptıkları açıklamada, Pike'ın hastanede solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA
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