Tencent'in Geliri Üçüncü Çeyrekte 140 Milyar Yuanı Aştı

Satış ve pazarlama harcamalarıysa üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 32 düşüşle 7,1 milyar yuana geriledi.

24 Mayıs 2021'de havadan çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Gui'an Yeni Bölgesi'nde Tencent'e ait bir veri merkezini gösteriyor. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çinli internet devi Tencent tarafından Çarşamba günü yapılan bilanço açıklamasına göre, şirket 2022'nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık 140 milyar yuan (yaklaşık 19,9 milyar ABD doları) gelir elde etti.

Bu dönemde şirketin net karı geçen seneye göre yüzde 2 artışla 32,3 milyar yuana yaklaştı ve dört çeyrek boyunca süren düşüş sona erdi. Tencent'in üçüncü çeyrekteki geliri geçen seneye kıyasla yüzde 2 düşüşle 140,1 milyar yuan oldu.

Tencent'in Ar-Ge harcamaları üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 9,8 artışla 15,1 milyar yuana ulaştı.