TEMA Vakfı Durağan'da öğrencilerle buluştu
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TEMA Vakfı Sinop İl Temsilciliği tarafından Durağan ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
TEMA Vakfı Sinop İl Temsilciliği tarafından Durağan ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Emirtolu İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere yönelik sınıf içi oyunlar düzenlenerek, geri dönüşüm, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem konularında bilgiler verildi.
Etkinlik, okul bahçesine fidan dikimi ile son buldu.
Etkinliğe Kaymakam Soner Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Kaya, diğer ilgililer ve TEMA Vakfı görevlileri katıldı.
Kaynak: AA / Emin Adıgüzel - Güncel