TEM Otoyolu'nda TIR yandı

Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halindeki TIR'ın kupasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yanan TIR'ın kupası kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu, Orhanlı mevkiinde ilerleyen TIR'da çıktı. İddiaya göre İstanbul İstikametine seyreden Serhat Sarıaslan'ın kullandığı 34 POV 927 plakalı demir malzeme yüklü TIR'da yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför Sarıaslan, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

TEM OTOYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Olay yerine gelen polis ekipleri 2 şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri ise, TIR'ın kupasındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında TIR'ın kupası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı