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TEKNOFEST'te Türkiye İkincisi Olan Öğrenciler Ödüllendirildi

TEKNOFEST'te Türkiye İkincisi Olan Öğrenciler Ödüllendirildi
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Cizre'de, TEKNOFEST'te 'Yapay Zeka Destekli Kimya Laboratuvarım Projesi' ile Türkiye ikinciliği elde eden Sevde Güntaş ve Yağız Taha Doğan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar tarafından ödüllendirildi.

TEKNOFEST'te geliştikleri proje ile Türkiye ikinciliği elde eden 2 öğrenci, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar tarafından ödüllendirildi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) "Yapay Zeka Destekli Kimya Laboratuvarım Projesi" ile Türkiye ikincisi olan öğrencilerden Sevde Güntaş ve Yağız Taha Doğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan ike'yi makamında kabul etti.

Baycar, 187 proje içerisinde Türkiye ikincisi olan 2 öğrenciyi tebrik ederek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız sibernetik bilimin öncüsü İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin izinden giderek elde ettikleri bu başarı ile bizlere büyük bir gurur yaşatmışlardır." dedi.

Baycar, daha sonra 2 öğrenciyi ödüllendirdi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Yerel Haberler Taha Doğan Yapay Zeka Teknoloji Teknofest Türkiye Eğitim Güncel Cizre

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