TEKNOFEST'TE ORTAOKUL KATEGORİSİNDE DİYARBAKIR'A İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

HAVACILIK, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e Diyarbakır'dan katılan Mir Fırat Altuntaş (12) ve Yusuf Avcı (12) ortaokul kategorisinde yapılan 'Makeathon' yarışmasına katıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı T3) tarafından kurulan 'Deneyap Atölyesi'nde eğitimler alan Altuntaş ve Avcı'nın katıldığı Solo Türk takımı, enerji verimliliği projesinde ikincilik ödülü aldı.

Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havalimanı'nda 27 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında yapıldı. TEKNOFEST'e Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Bağlar Gençlik Merkezi'nde T3 Vakfı tarafından kurulan Deneyap Atölyesi'nden Mir Fırat Altuntaş ve Yusuf Avcı da Deneyap Eğitim Danışmanı Seda Coşkun Eliküçük ile katıldı. Deneyap Atölyesi'nde Altuntaş ve Avcı, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, siber güvenlik, ileri robotik, enerji teknolojileri, tasarım ve üretim, mobil uygulama, yazılım teknolojileri, yapay zeka, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik ve kodlama ve nanoteknoloji ve malzeme bilimi eğitimleri aldı. 'Makeathon' yarışmasına ortaokul seviyesinde katılan Altuntaş ve Avcı, 48 saat içerisinde verilen enerji verimliliğine yönelik teknolojik çözümler üreten bir proje yaparak sunumda bulundu. Danışman Eliküçük ile birlikte sunumlarını yapan Altuntaş ve Avcı, ikincilik ödülü aldı. TEKNOFEST'ten ödül alarak dönen takımın şimdiki hedefi ise projeyi geliştirip farklı yarışmalara başvurmak.

'BÜTÜN ÖĞRENCİLER, MUTLAKA DENEYAP SINAVLARINA GİRSİNLER'

T3 Vakfı Diyarbakır İl Koordinatörü Büşra Cinemre, Deneyap Atölyeleri'nin 81 ilde olan bir proje olduğunu söyledi. Cinemre, 'Diyarbakır Deneyap olarak hem Ankara'daki TEKNOFEST yarışmasına finalist olarak hak kazandık hem de İzmir TEKNOFEST yarışmasına finalist olarak hak kazandık. İzmir TEKNOFEST'e Diyarbakır Deneyap olarak Türkiye 2'ncisi olduk. Bu çocuklar belirlenen TEKNOFEST sürecinde hangi konuyu vereceklerini ya da hangi malzemelerle çalışacaklarını bilmiyorlardı. Oraya gittikleri zaman orada bir konu verildi bu çocuklara ve belirli bir zaman verildi. Tamamen o zaman zarfında çocuklar kendi tasarımlarını, kendi üretimlerini, kendi kodlarını, yazılımlarını yaparak bir prototip oluşturdular. Daha sonra oluşturdukları bu prototipleri jüri karşısında değerlendiler ve biz Türkiye 2'ncisi olarak başarıyı elde ettik. Başka çocuklar için de Deneyap artık bütün illerde olan ve sınavla seçilen bir yer. 3 yılda bir bu sınavlar oluyor. Bütün öğrenciler, mutlaka Deneyap sınavlarına girsinler ve burada 3 yıl boyunca birbirinden değerli derste eğitim almayı hak kazansınlar' dedi.

'ORTAOKUL KATEGORİSİNDE İLK KEZ BU ÖDÜLÜ ALDIK'

Deneyap Eğitmeni Takım Danışmanı Seda Coşkun Eliküçük de '48 saatlik bir süre verildi çocuklarımıza. Önlerine malzemeler konuldu ve bizim burada derslerde öğrettiğimiz bilgiler ışığında çocuklarımız önce kendi fikirlerini oluşturdular. Daha sonra raporlarını yazdılar. ve o 48 saat süre boyunca da öğrenciler kendi kodlarını yazıp prototiplerini oluşturdu ve en sonunda artık sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumlarını hazırladılar Ortaokul kategorisinde ilk kez bu ödülü aldık. Deneyap olarak çok mutluyuz. Çünkü uzun zamandır biz bu eğitimleri veriyoruz çocuklarımıza. Artık meyvelerini de almaya başladık. Diyarbakır Bağlar Deneyap olarak da 2'nci ödülünü getirmiş olduk. Bizim için çok gurur verici' diye konuştu.

'DİYARBAKIR'A ORTAOKUL SEVİYESİNDE BAŞARIYLA DÖNMEK BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI'

Solo Türk takım kaptanı Mir Fırat Altundaş, İzmir'de takım arkadaşıyla birlikte yeşil hastane projesi yaptıklarını ifade etti. Altuntaş, 'Bu projede aynı zamanda Telegramla haberleşme kullandık ve bir mobil ara yüzü tasarladık. Tasarımı arkadaşım kendisi belli programlar üzerinden yaptı. Açıklandığı zaman çok güzel duygular hissettik. Diyarbakır'a ortaokul seviyesinde başarıyla dönmek bizi çok gururlandırdı. Özellikle bize çok yardımcı olan başta danışman hocamız Seda Coşkun Eliküçük, sonra Deneyap sorumlumuz Büşra Ecrin Emre ve Bağlar İlçe Gençlik Merkezi Müdürümüz İhsan Çakar'a buradan çok teşekkür etmek istiyoruz' ifadelerini kullandı. Solo Türk takımından Yusuf Avcı ise, 'Takımımızda mekanik tasarım ve kodlamasından sorumluyum. Deneyap da bilgilerimizle birlikte ilk gün literatür taramamızı tamamladık. Sonrasında konumuz verildi ve 48 saatimiz başladı. Enerji verimliliğiyle ilgili proje istendi bizden. 48 saat içerisinde yeşil hastane kavramına değinmek istedik. Böyle bir proje hazırladık. Projemizde Deneyap kartına dahil olan hem Wi-Fi hem de bluetoothu kullandık. Wi-Fi ile birlikte kendi kodlarımızı hazırladığımız Telegram botunu kullandık. Açıklandığı zaman gerçekten çok heyecan vericiydi. Çok çalışmıştık. 48 saat gerçekten kısa bir süreydi. Deneyap'ta olmak bizim için çok mutluluk verici bir şey. Bu sayede ikincilik getirdik Diyarbakır'a' şeklinde konuştu. (DHA)