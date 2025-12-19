TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması ödülü, Hacettepe Üniversitesi'ne takdim edildi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) yürütücülüğünde gerçekleştirilen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Akademik Teşvik Ödülü imza töreni, Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Törende, 2025 yılı başvuruları sonucunda altyapı desteği almaya hak kazanan Hacettepe Üniversitesine 15 milyon TL tutarındaki Akademik Teşvik Ödülü için imzalar atıldı. Sağlanan bu destekle, Hacettepe Üniversitesinin nükleer enerji teknolojileri alanındaki araştırma, geliştirme ve tasarım altyapısının güçlendirilmesi; üniversitenin söz konusu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir konuma taşınması hedefleniyor. Akademik Teşvik Ödülü, aynı zamanda Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki insan kaynağı ve teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Törene, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

2024 yılı itibarıyla ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki teknolojik kapasitesini artırmayı, akademi-sanayi iş birliklerini güçlendirmeyi ve bu alandaki yenilikçi çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışma, Temel Kategori ve Alt Kategori olmak üzere iki ana başlık altında düzenlenirken, Temel Kategori kapsamında Kavramsal Tasarım ve Detay Tasarım olmak üzere iki alt başlık yer alıyor. Alt Kategoriler ise; Reaktör Tasarım Yazılımı Geliştirme, Reaktör Kor Tasarımı, Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi, Enerji Çevrimi Tasarımı ile Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı olmak üzere beş başlıktan oluşuyor.

RUSYA VE UKRAYNA DA YARIŞMAYA KATILDI

2-4 Eylül tarihleri arasında İstanbul Küçükçekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, 2025 yılı itibarıyla 86 takım başvuru yaparken, 27 takım finalist olmaya hak kazandı. Yarışma, ikinci yılında olmasına rağmen uluslararası katılımlarla da dikkat çekti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), TEKNOFEST çatısı altında yürüttüğü yarışmalar, teşvik mekanizmaları ve akademik destek programlarıyla nükleer enerji teknolojileri başta olmak üzere stratejik ve kritik alanlarda yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesini destekliyor. T3 Vakfı, gençlerin, akademisyenlerin ve araştırma kurumlarının nükleer enerji alanında bilgi üretmesini, tasarım ve teknoloji geliştirme süreçlerine aktif katılımını teşvik ederek, Türkiye'nin bu alanda bağımsız, sürdürülebilir ve ileri teknolojiye dayalı bir ekosistem oluşturmasına katkı sunmayı hedefliyor. Hacettepe Üniversitesine sağlanan Akademik Teşvik Ödülünün, üniversitenin nükleer enerji teknolojileri alanında öncü bir araştırma ve geliştirme merkezi haline gelmesine ve Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki bilimsel ve teknolojik kapasitesinin güçlenmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

'HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIK OLDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTERİM'

Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, buradaki konuşmasında, "Üniversitemiz 2022 yılında kurumsal ortak olarak Teknofest süresine dahil oldu. O tarihten itibaren hem akademisyenlerimiz hem öğrencilerimiz bu yarışmaların içerisinde katkı sunuyorlar. Hacettepe Üniversitesi'nin güçlü olduğu alanlardan bir tanesi nükleer enerji mühendisliği alanında da bu yarışmaların başladığı ilk günden bu yana hakikaten hem mevcut öğrencilerimiz hem eğitimleri devam eden öğrencilerimiz hem de mezunlarımız da şu anda Türkiye'nin çeşitli kurumlarında özellikle de Akkuyu Nükleer Enerji Santralinde görev yapan mezunlarımız da bu yarışmalara iştirak etmiş bulunuyor. En son yarışmada da bizim öğrenci takımımız bu yarışmada ikincilik ödülünü aldı. Ben T3 Vakfı'na bu yarışma kategorisini de hayata getirdiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli bir konu. Dünyanın birçok ülkesinde nükleer enerjiden faydalanarak ülkeler enerji ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye'nin bu konuda aksiyon almaması beklenemezdi. Nitekim böyle bir aksiyon alındı devletimiz tarafından. T3 Vakfı'nın ve bu konuda çalışan diğer profesyonellerin de katkıları ile bu alandaki bilgi birikimi, tecrübe, teknoloji kabiliyeti muhakkak daha iyi noktalara gidecektir. Bu yarışmada derece alan takımlara T3 Vakfı bir ödül de parasal ödül de veriyor. Bu kapsamda da üniversitemizin bu ikincilik elde eden takımına, dolayısıyla da ilgili bölüme aslında, bu çalışmaların daha ileri taşıyabilmesi için kullanılmak üzere altyapı ya da araştırma projelerinde kullanılmak üzere 15 milyon TL'lik bir destek, bağış yapıyor. Bu bağış nedeniyle de kendilerine teşekkür ediyorum. Üniversite olarak bu konudaki sadece bu alan değil, bunun dışındaki alanlarda da her türlü iş birliğine açık olduğumuzu, vakfın maddi manevi her türlü desteğini de talep ettiğimizi ifade etmek isterim" dedi.

'BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ'

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ise "T3 Vakfı olarak özellikle ülkemizin geleceğini inşa edecek yüksek teknoloji alanlarını desteklemek ve bu vizyonu da ülkenizin en köklü üniversitelerinden birisi olan Hacettepe Üniversitesi'nde bu teknoloji altyapısının oluşturulması noktasında bu vizyonu paylaşmaktan da bizler büyük bir gurur duyuyoruz. Tabii nükleer enerji alanı uzun yıllar boyunca yalnızca birkaç ülkenin daha çok söz sahibi olduğu bir alan olarak görüldü ama bugün artık şunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Türkiye artık bu alanın izleyicisi değil, geliştireni olma yolunda ilerliyor. Burada da özellikle gençlerimizin bu tarz kritik teknoloji alanlarında sadece teknolojiyi tüketen, değil artık zamanla üreten ve geliştiren bir noktada ve boyutta bizler için çok kıymetli. Bu anlamda bu yılın ikincisini düzenlediğimiz nükleer enerji teknolojili yarışmalarımızı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve TEMVAK'la birlikte hayata geçirdik. ve bu anlamda da bu enerjideki bağımsızlığımızın en önemli noktalarından, kalelerinden birisi oldu yarışmamız. Tabii bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz yarışmamızın finallerini Eylül ayında Küçükçekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdik. 86 takımımız başvuru yapmıştı, 27 takımımız finalist olmaya hak kazandı. Bunlar henüz başlangıçlar ama burada hem üniversitemizde oluşacak teknik altyapı, bilgi, birikim, tecrübe hem akademisyen hocalarımızın tecrübeleri hem burada projeler geliştirecek Teknofest yarışmacılarımızın, üniversite öğrencilerimizin çalışmaları da enerji bağımsızlığının zamanında bence kıymetli bir nokta olacaktır diye düşünüyoruz. Bu sadece bir başlangıç elbette, inşallah burada çıkacak fikirler, çalışmalar daha da katlanarak önemli noktaları ülkemiz adına gelecektir" diye konuştu.