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TEKNOFEST Mavi Vatan Kocaeli'de

TEKNOFEST Mavi Vatan Kocaeli'de
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Kocaeli'de, 20-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli'de, 20-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival kapsamında yürütülen hazırlıkların değerlendirildiği toplantıya Vali İlhami Aktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı.

Toplantıda, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek festival öncesinde yapılan çalışmalar ve hazırlık süreci ele alındı.

Kaynak: AA
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