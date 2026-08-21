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TCG Anadolu TEKNOFEST'te Ziyaretçi Akınına Uğradı

TCG Anadolu TEKNOFEST'te Ziyaretçi Akınına Uğradı
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TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaretçiler, güvertedeki Kızılelma, Bayraktar TB3 ve milli helikopterleri hayranlıkla inceledi.

Kocaeli'de Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyarete açılan TCG Anadolu, ilgi odağı oldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan'da, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor.

Etkinlik kapsamında Gölcük Tersanesi'ne demirleyen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, ziyaretçi akınına uğruyor.

Gemiye girebilmek için kuyruk oluşturanlar, ziyaretlerini hayranlıkla tamamlıyor.

"TCG Anadolu çok etkileyiciydi"

Gemiyi ziyaret eden Burcu Zeybek, AA muhabirine, Gölcük'ün böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayide çok iyi noktada olduğunu belirten Zeybek, "Çok daha iyi, başarılı ve gelişmiş noktalara geleceğiz. TCG Anadolu çok etkileyiciydi. Üst güverteye 5-6 kat çıktık. Kızılelma, Bayraktar vardı." dedi.

Özcan Zeybek de eşi ve arkadaşlarıyla gemiyi gezmeye geldiklerini ifade ederek, "Daha önce boğazdan geçerken görmüştüm. İnanılmaz büyük. İçine girince kendinizi kaybediyorsunuz. Aşağıda amfibi gemiler var. Bunun dışında personel taşıyıcılar var. Güvertedeki Kızılelma, helikopterler ve Bayraktar çok gurur vericiydi. Bu gururu yaşattıkları için herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçi Mustafa Karanfil ise güvertede gemiye ait uçak ve helikopterleri gördüğünü dile getirerek, "Bayraktar TB3 daha önce NATO görevinde kendini kanıtladı. Herkesi kendine hayran bıraktı. Biz de bu gururu bizzat yaşamak için buraya geldik. Çok memnunum. Oğlumla gezdik, çok mutlu ve gururluyuz. TB3'ü, Kızılelma'yı, milli helikopterleri gördük." şeklinde konuştu.

Esra ve Yunus Emre İpek çifti de gemiden çok etkilendiklerini belirterek, "Muhteşem bir eser. Vatan, millet bunun için gurur duyuyor. Gezen herkes de memnun kaldı." dedi.

Kaynak: AA
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