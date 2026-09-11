TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'daki proje başvurularını artırdı

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan şehirlerinden biri olarak dikkati çeken Şanlıurfa, 30 Eylül'de başlayacak Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e sadece ev sahibi olarak değil, yarışmacı olarak da güçlü bir hazırlık süreci yaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle düzenlenecek.

Göbeklitepe ve Karahantepe gibi insanlık tarihinin en eski mimari ve mühendislik miraslarına ev sahipliği yapan kent, festival sayesinde binlerce yıllık kadim mirasını geleceğin yerli ve milli teknolojileriyle aynı çatı altında buluşturacak.

Yarışmalar, hava gösterileri ve bilim atölyelerine sahne olacak TEKNOFEST Güneydoğu, gelen gençlere ilham vererek, onların geleceğin bilim insanları ve mühendisleri olma yolundaki kariyer adımlarına yön verecek. Kent genelindeki TEKNOFEST heyecanı, gençler ve çocuklar arasında da hummalı bilimsel çalışmalara dönüşmüş durumda.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

TEKNOFEST'i çok önemsediklerini belirten Şıldak, "Şanlıurfa'nın bu açılımla birlikte turizmdeki ve kültürel alandaki gelişimi hızlanacak, tanıtım atağı yaşayacağız." dedi.

Şanlıurfa'nın bugüne kadar tarımsal üretim, ekonomi ve turizmle anıldığını aktaran Şıldak, önemli bir fırsat olarak değerlendirdikleri TEKNOFEST'in gençler arasındaki bilim farkındalığını artıracak dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa'nın önemli miktarda genç nüfusa sahip olduğuna işaret eden Şıldak, "Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip, 700 binin üzerinde ilk ve orta düzeyde öğrenciye sahip şehrimizde bundan sonraki süreçte gençlerin bilime, teknolojiye ve savunma sanayisine yönelik ilgisi, merakı artacak. İşte bu proje çalışmalarını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Sene başından bu yana yerel yönetimlerle oluşturdukları 5 milyon liralık teşvik sistemiyle gençleri bilimsel projelere yönlendirdiklerini ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalıştıklarını belirten Şıldak, ev sahibi olarak yarışmalara da çok iyi hazırlandıklarını vurguladı.

Böylelikle geçen yıla oranla proje ve derece anlamında önemli bir gelişim gösterildiğini bildiren Şıldak, proje başvuru sayısının 13 binden 27 bine, finalist sayısının ise 20'den 34'e yükseldiğini kaydetti.

Festival sürecinde vatandaşların milli teknolojiyle buluşacaklarını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"3 gün boyunca 250 bin öğrencimizi TEKNOFEST yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle festival alanına taşıyacağız. Bunun sonucu, getirisi çok yüksek bir kazanç olacak. İnsanların oradaki milli teknolojimize, hava araçlarına dokunmalarını sağlayarak ilgi uyandıracak ve bilime, teknolojiye yönelik ilginin artmasını sağlayacak. Şanlıurfa'nın eğitimindeki bu alanların tetiklenmesini sağlamak istiyoruz."

Gençlerin heyecanı

TEKNOFEST'te finale kalan projeler arasında yer alan "Şanlıurfa BİLSEM Roket Takımı"nın kaptanı, 11. sınıf öğrencisi Muhammed Bilal Turan da TEKNOFEST gibi gençlik yarışmasının Şanlıurfa'da yapılmasından gurur duyduğunu ifade etti.

Roket yarışmasına yaklaşık bir yıl emek verdiklerini dile getiren Turan, "Bu emeklerimizin karşılığını roketimizin uçtuğunu görerek gerçekten gurur duyduk. Atış anında çok heyecanlıydık. Geri sayım yapıldıktan sonra uçtuğunu görünce gerçekten çok mutlu olduk. Bundan sonraki hedeflerim TEKNOFEST'te daha birçok yarışmaya katılma ve ülkemizde mühendis olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı projede yer alan Beril Sedef de TEKNOFEST'in bu yıl Şanlıurfa'da olmasının motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Verilen desteklerle kendi roketlerini yaparak TEKNOFEST'te finale kadar çıktıklarını aktaran Sedef, "İlk defa katıldık, ekip olarak çok güzel bir şekilde çalıştık. Zorlu bir sürecin içerisinden geçtik. Ekip olarak gurur duyduğumuz bir şey oldu. Çünkü çok zor bir şey başardık ve orada alanda bir atış hakkı kazandık." dedi.

Kaynak: AA