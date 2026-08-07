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Kuran Kursu Öğrencilerinden Filistin'e Harçlık Bağışı

Kuran Kursu Öğrencilerinden Filistin'e Harçlık Bağışı
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Tekirdağ'da yaz Kuran kursuna katılan öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki çocuklara ulaştırılmak üzere 'Filistin Kardeşlik Kumbarası'na bağışladı. Etkinlikte yardımlaşmanın önemi vurgulandı.

Tekirdağ'da yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere bağışladı.

Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü ile Rüstem Paşa Camisi tarafından düzenlenen etkinlikte, yaz Kur'an kursuna katılan yaklaşık 60 öğrenci bir araya geldi.

Öğrenciler, uzun süredir biriktirdikleri harçlıkları, Filistinli çocuklara destek amacıyla hazırlanan "Filistin Kardeşlik Kumbarası"na bıraktı.

Etkinlikte, öğrencilere yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın önemi de anlatıldı.

Öğrencilerden Mustafa Kayra Yalçın, Filistinli çocuklara destek olmaktan onur duyduğunu, savaşın bir an önce sona ermesini temenni ettiğini söyledi.

Ecrin Kök de Filistin'deki çocukların mutlu ve huzurlu yaşam sürmesini dilediğini belirtti.

Rüstem Paşa Camisi imam hatibi Uğur Küskün ise Filistin'de yaşanan insani dram karşısında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Gazze ve Filistin'de yaşanan acıların uzun süredir vicdanları yaraladığını dile getiren Küskün, yaz Kur'an kursu öğrencileriyle anlamlı bir dayanışma etkinliği gerçekleştirdiklerini, toplanan bağışların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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