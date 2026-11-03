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Tekirdağ Valisi Soytürk, Şarköy'de yapımı süren jandarma binasını inceledi

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy'de yapımı süren İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu. Deprem yönetmeliğine uygun olmadığı belirlenen eski binanın yerine yık-yap kapsamında yapımı süren yeni bina 1412 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yapımı devam eden Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Şarköy ilçesindeki programı kapsamında inşaat alanını ziyaret eden Soytürk, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Soytürk'e ziyaretinde Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan eşlik etti.

Deprem yönetmeliğine uygun olmadığı belirlenen eski binanın yerine, yık-yap kapsamında yatırım programına alınan yeni hizmet binasının yapımı, Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yürütülüyor.

Toplam 1412 metrekare inşaat alanına ve 432 metrekare taban alanına sahip olarak projelendirilen bina, bodrum, zemin ve birinci kattan oluşuyor.

Kaynak: AA
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