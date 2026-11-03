Tekirdağ Valisi Soytürk, Kızılay heyetini kabul etti, Çorlu'da bulvar yenileniyor

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Tekirdağ İl Başkanı Mustafa Kasım Karakuş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karakuş, hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikler hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Soytürk, Türk Kızılayın savaş ve afet durumlarında insani yardımın yanı sıra kan hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim ve gençlik alanlarında da faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kızılay Haftası'nı kutlayan Soytürk, Kızılay görevlilerine çalışmalarında başarı diledi.

Çorlu'daki Mimar Sinan Bulvarı yenileniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarı'nda altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, ekiplerden projenin ilerleyişine ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüceer, çalışmalarla bulvarın ulaşım konforunun artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA