Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarla iftarda buluştu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftarda devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.
Kentte bir otelde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, özel programda çocuklarla birlikte iftara yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı tasavvuf musikisi dinletisi sunuldu.
Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, il protokolü ve kurum müdürleri katıldı.