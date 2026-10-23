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Tekirdağ NKÜ'de öğrencilere "Terörsüz Türkiye" eğitimi verildi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), öğrencilerin "Terörsüz Türkiye" hedefi konusunda farkındalıklarının artırılması ve milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), öğrencilerin "Terörsüz Türkiye" hedefi konusunda farkındalıklarının artırılması ve milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim, üniversitenin 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci oryantasyon programı kapsamında yapıldı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) talebi doğrultusunda düzenlenen program, üniversitenin merkez kampüsü ile ilçelerdeki birimlerinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli deneyimli personel tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilerin konuya ilişkin bilinç ve farkındalıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik ile kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
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