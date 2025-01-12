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Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde eşini ve kızını silahla öldüren cani baba daha sonra intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.

Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu.

Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi'ndeki 2 katlı villada meydana geldi. İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.

Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

EKİPLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.

Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıVEFA:

Yobaz, bağnaz, ilkel, insana değer vermeyen. İnsan haklarına saygı göstermeyen, yönetim yapısı toplumu ne hale getirdi. Bu kaçıncı aile faciası. İnsanlar da gelecek beklentisi, umut bırakmadınız. Ülkeyi felakete götürüyorsunuz. Biraz vicdanlı, insaflı olun. Uyanın, görün artık!!!

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Demekki neymiş para da villada huzur getirmeyebiliyormuş, madde değil herşey

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Haber YorumlarıTürk Kızı:

Aile yılı başladı

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

2025 intihar yılı olacak bence

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Haber YorumlarıTürk Kızı:

Bu yıl aile yılı mı ilan edilmişti

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Akp Türkiyesi

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıMGk:

Medya da ve sanal da insanlara sürekli umutsuzluk pompalanıyor yeter da şükür edin biraz o kadar da değil... villa da ki bile kafayı yedi

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Haber YorumlarıÜmit TV:

ekonominin sonuçları bunlar ekonomi ve adalet böyle olduğu sürece cinayet fuhuş bütün pislikler artacak

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıBörü 24:

Ya Ekonomik olarak Battı, yada çocuk başkasından çıktı...

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ne oluyor böyle insanlara ya

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Yorum Beğenme1
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