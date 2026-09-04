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TESKİ 35 yeni kuyuyla içme suyunu güçlendiriyor

TESKİ 35 yeni kuyuyla içme suyunu güçlendiriyor
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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), kent genelinde içme suyu kaynaklarını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 35 yeni kuyunun sisteme kazandırılması için çalışma yürütüyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), kent genelinde içme suyu kaynaklarını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 35 yeni kuyunun sisteme kazandırılması için çalışma yürütüyor.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, kentin artan içme suyu ihtiyacının karşılanması ve mevcut su kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla yeni kaynakların sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Tekirdağ genelinde yaklaşık 35 yeni kuyunun açılmasın planlanıyor.

Kuyuların devreye alınmasıyla saniyede toplam 370 litre ilave suyun içme suyu sistemine kazandırılmasının öngörülüyor.

Yeni kaynaklardan temin edilecek suyla yaklaşık 160 bin kişinin günlük su ihtiyacının karşılanmasının planlandığı ifade edildi.

TESKİ'nin, yeni su kaynaklarını kente kazandırarak kentin mevcut içme suyu ihtiyacının karşılanması ve gelecekte yaşanabilecek su arzı sorunlarının önüne geçilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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