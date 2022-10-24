Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'da Ceyport Limanı ÇED olumlu kararı durduruldu

TEKİRDAĞ'da, 'Ceyport Limanı'nın genişlemeye yönelik verilen ÇED olumlu kararı, Tekirdağ 1'inci İdare Mahkemesi tarafından çevreye telafisi güç ve imkansız zararlar verebileceği belirtilerek durduruldu. Genişleme işleminin hukuka aykırı olduğunun da kaydedildiği kararda mahkeme, itiraz yolunun da kapatılmasına hükmetti.

Tekirdağ'da 'Ceyport Limanı' genişleme işlemleri için verilen ÇED olumlu kararına, TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Barosu, Tekirdağ 1'inci İdare Mahkemesi'ne itiraz davası açtı. Mahkeme konu hakkında kararını açıkladı ve ÇED olumlu kararını iptal etti. TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Baro Başkanlığı üyeleri, söz konusu kararı duyurmak üzere Ceyport Limanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup limanın genişlemesine yönelik tepki göstererek, projenin şehre ve Marmara Denizi yaşamına büyük zararlar vereceğini belirtti.

"Hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemlere yönelik uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi, uyuşmazlık konusunun ÇED olumlu kararı olması nedeniyle yapılacak işlemlerin çevreye telafisi güç ve imkansız zararlar vereceği tabiidir. Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/2. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesinin 2/e bendi uyarınca iş bu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere, 12/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" denildi.