Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Şarköy İlçe Başkanı Ersin Ersoy, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

AK Parti Şarköy İlçe Başkanı Ersin Ersoy, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ersoy'a teşekkür etti.

-Tekirdağ Şehir Hastanesinden ayrılan personele teşekkür belgesi

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görev yaptıkları süre boyunca sağlık hizmetlerine katkı sağlayan ve çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılan personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tayin, üst görev, ihtisas eğitimi ve eş durumu gibi nedenlerle görevlerinden ayrılan personele, görev süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

Sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde sunulmasına katkı sağlayan personele emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

-Kapaklı'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında farkındalık programı düzenlendi

Kapaklı ilçesinde Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de katıldı.

Program kapsamında katılımcılara "Sağlıklı Gıda Seçimi" ile "Aşı Farkındalığı ve Aşının Önemi" konularında eğitim verildi.

Kurulan stantları ziyaret eden Çetin, sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirilen tansiyonunu ve kan şekerini ölçtürdü.

Çetin, ölçüm sonuçlarının iyi olduğunu ve sağlıklı bir toplum oluşturulması açısından halk sağlığı konusunda farkındalık çalışmalarının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
Bak sen şu Kara Haydar'a! 'Eşi 16 yaşındayken peşine düştü' iddiası

Bak sen şu Kara Haydar'a: Eşi sadece 16 yaşındayken...

Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

Arnavutköy’de çayırlık alanı yakıp kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı

Hurdacıya sinirlenince yatak yaktı! Sonucundan kaçamadı
Düzce’de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

4 kişinin can verdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İsrail, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun 30 gün içinde kapatılmasını istedi

İsrail'den İngiltere'ye rest! Konsolosluğu kapatmasını istedi
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı

Funda'yı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı