Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk çocuk oyununu sahneledi.

Yılmaz İçöz Sahnesi'nde sergilenen "Midas'ın Kulakları" adlı oyun çocukların yüzünü güldürdü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tiyatro ekibinin daha önce "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" ve "Karmakarışık" adlı oyunları sahnelediğini hatırlattı.

Ekibin çocuklar için son derece güzel bir oyun sahnelediğini aktaran Albayrak, "Çocuklarımızın tiyatroyu tanıması ve sevmesi açısından çocuk oyunlarının son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Şehir tiyatromuz birbirinden güzel oyunlarla vatandaşlarımızın karşısında olamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Uzunlar, Demirli Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Demirli Mahallesi'nde esnafları ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde muhtar Yüksel Uçan eşlik etti.