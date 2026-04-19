Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Dişhekimleri Odası Başkanı Tolga Kutal'ın Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyareti sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Ayrıca, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Onar'ın Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Demirkol'u ziyareti dikkat çekti.

Tekirdağ Dişhekimleri Odası Başkanı Tolga Kutal, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Kutal ve Soytürk makamda bir süre sohbet etti.

Soytürk, Kutal ve yeni yönetimi tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

-Üreticilere bilgilendirme yapıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

-Tekirdağ Sağlık Müdürü Onar'dan Demirkol'a ziyaret

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emir Demirkol'u ziyaret etti.

Onar, ziyarette, kentteki sağlık hizmetleri adına planlamaları devam eden sağlık yatırımları ile ilgili Demirkol'a bilgi verdi.

Ziyarette Onar'a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ender Çubukçu, Personel Hizmetleri Başkanı Engin Küçükbağcı, Destek Hizmetleri Başkanı Suat Akçay ve başkan yardımcısı Orhan Tiryakioğlu eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
