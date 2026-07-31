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İspanya'ya giren kaçak göçmenler arabaları ateşe verdi

İspanya'ya giren kaçak göçmenler arabaları ateşe verdi Haber Videosunu İzle
İspanya'ya giren kaçak göçmenler arabaları ateşe verdi
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İspanya'nın Melilla kentinde çok sayıda kaçak göçmen sınır çitini aşarak ülkeye giriş yaptı. Olayın ardından bölgede çok sayıda araç alev alırken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçların kaçak göçmenler tarafından ateşe verildiği öne sürülürken, iddiaya ilişkin resmi makamlardan henüz doğrulayıcı bir açıklama gelmedi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Melilla, düzensiz göçmen hareketliliğinin yeni adresi oldu. Ceuta'da yaşanan yoğun göç baskısının ardından bu kez Melilla sınırında hareketlilik yaşanırken, bölgeden gelen görüntüler dikkat çekti.

SINIR ÇİTİNİ AŞARAK İSPANYA'YA GİRDİLER

İddiaya göre çok sayıda düzensiz göçmen, Melilla'yı Fas'tan ayıran sınır çitini aşarak İspanya topraklarına geçti. Sınır hattındaki güvenlik önlemlerine rağmen gerçekleşen geçiş, bölgede güvenlik alarmını yeniden gündeme taşıdı.

ARAÇLAR ALEV ALEV YANDI

Göçmen geçişlerinin ardından paylaşılan görüntülerde, çok sayıda aracın alevler içinde kaldığı görüldü. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde yükselen alevler ve gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kameraya yansıdı.

Sosyal medyada araçların düzensiz göçmenler tarafından ateşe verildiği öne sürülürken, bu iddiaya ilişkin resmi makamlardan henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

İSPANYA GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

Ceuta'da yüzlerce düzensiz göçmenin deniz yoluyla ulaşmaya çalışmasının ardından İspanya hükümeti bölgeye asker ve ilave güvenlik güçleri sevk etmişti. Melilla'daki son gelişmelerin ardından sınır hattındaki güvenlik önlemlerinin daha da artırılması bekleniyor.

İspanya hükümeti, Kuzey Afrika'daki iki özerk kenti Ceuta ve Melilla'da düzensiz göç baskısına karşı yeni tedbirler üzerinde çalışıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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