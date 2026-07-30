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Eyüpsultan’da oto galeriye silahlı saldırı: 2’si ağır 4 yaralı

Eyüpsultan’da oto galeriye silahlı saldırı: 2’si ağır 4 yaralı
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Eyüpsultan’da motosikletli 2 şüphelinin oto galeriye düzenlediği silahlı saldırıda 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da motosikletli 2 şüphelinin oto galeriye düzenlediği silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle galeri dükkanı önüne gelen 2 şüpheli, iş yerine doğru ateş aşmaya başladı. Saldırıda, Enes S.(34), Ensar S. (29), Onur G. (30), Onur H. (27) yaralandı. Şüpheliler olay yerinden motosiklet ile kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinden geniş çaplı delil incelemesi yaptı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ekipler, kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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