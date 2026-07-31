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Ambulansla TIR çarpıştı; 3’ü sağlıkçı, 6 yaralı

Ambulansla TIR çarpıştı; 3’ü sağlıkçı, 6 yaralı
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Samsunun İlkadım ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İlkadım ilçesinde İzmir'den Samsuna sigara taşıyan TIR ile Hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden olmazken, TIR ve ambulans şoförleriyle, 2 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta ve hasta yakını hafif yaralandı.

HAYATINI KAYBEDEN YOK

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara yolu üzerindeki Toybelen Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Samsun'a sigara taşıyan 34 GRV 923 plakalı TIR ile hasta taşıyan 55 ATY 105 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada TIR ve ambulans şoförleriyle, 2 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta ve hasta yakını hafif yaralandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

 İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

YOLA YAKIT AKTI, TRADİĞE KAPANDI

TIR'ın delinen yakıt deposundan yola yakıt aktı. Trafiğe kapanan kara yolu, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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