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Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım Haber Videosunu İzle
Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım
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Kuşadası'nda tatil yapan Rus bir kadın turist, plajda görevli Türk cankurtaranların fiziğinden etkilenerek o anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. Görüntülendiklerini fark eden cankurtaranların utangaç tavırları ve gülümsemeleri kameraya yansırken, turistin paylaşıma "Fizikleri gerçekten harika. Boğulmaya hazırım" notunu düşmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda etkileşim aldı.

Aydın'ın gözde tatil beldesi Kuşadası'nda tatilini geçiren bir Rus kadın turistin plajda çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler gündem oldu. Videoda, turistin plajda görevli Türk cankurtaranların fiziğinden etkilendiği ve onları kayda aldığı görülüyor.

"BOĞULMAYA HAZIRIM" MESAJI DİKKAT ÇEKİYOR

Videonun içeriğinde Rusça olarak yazılmış "Böyle cankurtaranlarla henüz karşılaşmadık" şeklinde bir ifade bulunurken, turistin paylaşıma eklediği not da oldukça dikkat çekici: “Onları utandırdım ama dayanamadım. Fizikleri gerçekten harika. Boğulmaya hazırım.” Turistin bu esprili ve övgü dolu mesajı, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

PLAJDA GÜLÜMSETEN ANLAR

Videoda, kaslı yapılarıyla dikkat çeken cankurtaranların kameraya çekildiklerini fark ettiklerinde utangaç tavırlar sergilemeleri ve gülümsemeleri de yer alıyor. Cankurtaranların utangaç tepkileri ve turistin ilgisi, plajda ilginç ve eğlenceli anların yaşanmasına sahne oldu. Görüntüler, sosyal medyada hem esprili yorumlara hem de Türk cankurtaranlara yönelik övgülere neden oldu.

Kaynak: Haberler.com
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