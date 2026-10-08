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Tekirdağ'da yaşayan Pertev Aslan, Karagöz'ü 2 ayda ahşaptan üç boyuta taşıdı

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61 yaşındaki Pertev Aslan, Karagöz'ü ahşabın doğal renkleriyle yaklaşık 2 ayda üç boyutlu hale getirdi. Aslan, eserini Ankara'da ve yurt dışında düzenlenecek sergiler ile Craft İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunmayı planlıyor.

Tekirdağ'da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, geleneksel Türk gölge oyununun önemli karakterlerinden Karagöz'ü, ahşabın doğal renklerini kullanarak üç boyutlu hale getirdi.

Karagöz tasvirleri genellikle deri üzerine işlenirken, Aslan bu geleneksel gölge oyunu karakterine farklı bir yorum kazandırmak istedi.

Karagöz'ün kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurgulamak ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak isteyen Aslan, karakteri ahşaptan üç boyutlu olarak tasarlamaya karar verdi.

Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından eserini tamamlayan Aslan, çalışmasını Ankara'da ve yurt dışında düzenlenecek sergilerde ve Craft İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunmayı planlıyor.

Aslan, AA muhabirine, Karagöz'ün kültürel mirastaki yerine dikkati çekmek istediğini söyledi.

Karagöz ile ilgili farklı bir çalışmaya imza atmayı amaçladığını belirten Aslan, "Normalde Karagöz çalışmaları hep deri üzerine yapılıyor. Gölge oyunundan dolayı ben ona farklı bir lezzet verebilmek ve Karagöz'ün kültürümüzün bir parçası olduğunu hissettirmek için böyle bir çalışmaya karar verdim." dedi.

Aslan, çalışmasına başlamadan önce araştırma yaptığını ve çeşitli kurumlardan destek aldığını anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından bilgi ve destek aldığını belirten Aslan, Karagöz üzerine çalışmaları bulunan Murat Aslan ile UNIMA Türkiye'nin (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) de kendisine katkı sunduğunu ifade etti.

Eserin hazırlanmasında geçmişten gelen bilgi ve deneyimlerden yararlandığını dile getiren Aslan, yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve yaklaşık 2 ayda eserini üç boyutlu hale getirdiğini kaydetti.

Karagöz'ün formunu korudu

Eserinde ahşabın doğal renklerinden yararlanan Aslan, geleneksel Karagöz tasvirinin karakteristik özelliklerini korumaya özen gösterdiğini vurguladı.

"Bıçak izlerini" de çalışmasına yansıtan Aslan, Karagöz'ün kıyafetlerinde 17. yüzyıl sonrasındaki çalışmalardan esinlendiğini dile getirdi.

Karagöz'ün kültürel bir miras olarak korunması gerektiğine dikkati çeken Aslan, "Karagöz'ün 14. yüzyıla kadar uzandığı biliniyor. Birçok ülkenin Hacivat ve Karagöz'ü var ama bu bizim kültürümüzün bir parçası. Ben de bunun bizim kültürümüzün bir parçası olduğunu yansıtmanın ve buna sahip çıkmanın peşindeyim." ifadelerini kullandı.

Motiflerde dönemin izlerini yansıttı

Aslan, eserinde yalnızca Karagöz figürünü üç boyutlu hale getirmekle kalmayıp dönemin kültürel özelliklerini de motifler aracılığıyla yansıtmayı amaçladığını anlattı.

Toplumların zenginliğinin kültürleriyle de ölçülebileceğine dikkati çeken Aslan, çalışmasında geçmişteki ustaların kullandığı detaylardan yararlandığını söyledi.

Karagöz'ün şapkasından kıyafetlerine kadar çeşitli ayrıntılar üzerinde çalıştığını belirten Aslan, "Her kültürün arkasında binlerce hikaye vardır. Karagöz'ün üzerindeki motiflerde kültürümüzü ve dönemin ustalarının çalışmalarını yansıtmaya çalıştım. Özellikle eli ve gözünün boyutuna, şapkasındaki detaylara, elbisesindeki çiçek motiflerine ve pantolonuna dikkat ettim. Karagöz'ün geleneksel formunu bozmak istemedim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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