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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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