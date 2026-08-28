Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA