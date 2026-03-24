Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde, uyuşturucu bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde 10 gram uyuşturucu ve 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 10 gram uyuşturucu ve 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman