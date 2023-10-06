Tekirdağ'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Muratlı-Ballıhoca yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve adli inceleme başlatıldı.

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.25 sıralarında Muratlı-Ballıhoca yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; R.B. yönetimindeki motosiklet ile T.A. sevk ve idaresindeki 59 AFJ 920 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.B. yere savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri yol üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Kazaya ilişkin adli inceleme başlatıldı.