Refüjü aşıp karşı yöne geçen TIR, minibüse çarptı; 1'i çocuk, 5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, refüjü aşıp karşı yöne geçerek minibüse çarptı. TIR ve minibüsün devrildiği kazada, 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi ışıklı kavşak mevkisinde meydana geldi. Edirne'den Marmaracık Mahallesi yönüne gelen 34 NS 4351 plakalı TIR, sürücüsü M.P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı yöne geçerek, F.G. yönetimindeki 34 EGG 827 plakalı minibüse çarptı. Kazada TIR ve minibüs devrildi. TIR'ın şoförü M.P. ile yanındaki S.Ö. ve H.S. adlı kız çocuğu ile minibüsün sürücüsü F.G. ve yanındaki H.D. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'daki 3 kişi itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.