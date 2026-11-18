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Tekirdağ Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların hazırladığı resim ve el sanatları ürünleri sergilendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Hayatın İçinde Tüm Renkler" sloganıyla düzenlenen sergide, hastaların rehabilitasyon çalışmaları kapsamında hazırladığı tablolar, boyalı deniz taşları, örgü ürünleri ve atık malzemelerden yapılan el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeki Vatansever, açılışta yaptığı konuşmada, merkezde şizofreni, bipolar bozukluk ve benzeri kronik ruhsal hastalıkları bulunan bireylere psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini söyledi.

Merkezde psikiyatri uzmanı, psikolog, hemşire ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekiple multidisipliner anlayışla çalıştıklarını belirten Vatansever, bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, psikoeğitimler, aile eğitimleri ve sosyal beceri geliştirme etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

El sanatları, resim ve uğraşı terapileriyle danışanların üretkenliklerini ve özgüvenlerini artırmayı, toplumsal yaşama katılımlarını desteklemeyi amaçladıklarını aktaran Vatansever, şunları kaydetti:

"Bugün düzenlediğimiz kermeste sergilenen ürünler, danışanlarımızın merkezimizdeki rehabilitasyon çalışmaları kapsamında emek vererek hazırladıkları eserlerden oluşmaktadır. Bu kermes, danışanlarımızın üretimlerini toplumla buluşturmanın yanı sıra sosyal katılımlarını ve aidiyet duygularını güçlendirmeyi amaçlamaktadır."

Daha sonra katılımcılar açılışı yapılan sergiyi gezdi.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA