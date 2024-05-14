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Tekirdağ'da Park ve Bahçelerde Bakım ve Temizlik Çalışmaları

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, il genelindeki yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Yeni park projeleri, çiçek ekimi, çocuk oyun alanları ve fitness grupları gibi çalışmalar da yürütülüyor. Ayrıca refüj, park ve yeşil alanlarda periyodik bakım ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerince, il genelindeki yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından yeni park projeleri, aktif ve pasif yeşil alanların oluşturulması, mevsimlik çiçek ekimi, rulo çim serimi, çocuk oyun ve fitness grubu kurulumu, ahşap üretim imalatı, mezarlık alanlarda ot biçimi, çalı kesimi, boyama ve sulama faaliyetleri gibi çalışmalar yürütülüyor.

Ayrıca 11 ilçede yetki ve sorumluluk bölgelerinde bulunan refüj, park ve yeşil alanlarda periyodik bakım ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

Nisan ayında Tekirdağ il genelinde park, bahçe ve refüjlerde toplam 652 dönüm çim alan biçildi, mezarlık, yol ve diğer yerlerde 8 bin 2 dönüm otluk alanın biçimi ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Kurban Bayramı öncesi 11 ilçedeki merkez ve kırsal mahallelerdeki mezarlık alanlarında ise temizlik ve bakım işlemleri yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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